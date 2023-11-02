«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.85.

«У «Салавата» в предыдущем туре соперник был гораздо легче, чем у «Ак Барса». Плюс отдыхал «Салават» на сутки больше, никуда при этом не выезжая. Для казанцев же это будет уже четвёртый гостевой матч подряд, и утомление должно проявляться. К тому же Щипачев и Радулов на льду снова не появятся. Это перечислено то, что падает в копилку «Салавата».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ни в чью копилку не падает тот факт, что в этом сезоне соперники уже успели по разу обменяться победами. А вот дальше – внимание: обе победы были хозяйскими и вообще серия между этими соперниками имеет достаточно чётко выраженный домашний уклон. При небольшом в целом перевесе «Ак Барса» по числу побед в личных встречах.

По текущей статистике 66,7 процента домашних очков «Салавата» принимают 59,1 процента гостевых очков «Ак Барса». И вновь преимущество на стороне «юлаевцев», хоть и весьма непринципиальное.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую не особо голевой матч с тоталом ниже 6.5. Предположу, что «Салават» всё-таки домучает и без того умученный тяжёлой выездной серией «Ак Барс», даже если для этого ему понадобится дополнительное время», — сказал Лебедев.