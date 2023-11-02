СКА — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».
Ставка: СКА не проиграет и ТМ 6.5 за 1.72.
«Субъективная картина виртуального соперничества этих команд (которые в нынешнем сезоне ещё не встречались) предсказывает равную и лютую битву. Потому что матч пройдёт в Санкт-Петербурге, но «Авангард» сейчас выглядит немного основательнее. Если, конечно, убрать врождённое омское раздолбайство — а убирать его надо, поскольку для «ястребов» это будет весьма принципиальный матч.
Статистика личных встреч, конечно же, на стороне СКА, но там преимущество небольшое. Куда больше преимущество СКА как хозяев, поскольку в противостоянии этих команд восемь из десяти последних «междусобойчиков», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, забрали именно хозяева.
А вот текущая статистика питерцев практически хоронит, потому что они отвратительно играют дома, набирая в родных стенах лишь 44,4 процента очков. Правда, омичи в гостях набирают ещё меньше – 40,9 процентов.
Учитывая всё вышесказанное, предполагаю достаточно низовой матч с тоталом, который не перепрыгнет отметку в 6.5. А по итогам матча СКА наберёт дома минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.