СКА — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».

Ставка: СКА не проиграет и ТМ 6.5 за 1.72.

«Субъективная картина виртуального соперничества этих команд (которые в нынешнем сезоне ещё не встречались) предсказывает равную и лютую битву. Потому что матч пройдёт в Санкт-Петербурге, но «Авангард» сейчас выглядит немного основательнее. Если, конечно, убрать врождённое омское раздолбайство — а убирать его надо, поскольку для «ястребов» это будет весьма принципиальный матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика личных встреч, конечно же, на стороне СКА, но там преимущество небольшое. Куда больше преимущество СКА как хозяев, поскольку в противостоянии этих команд восемь из десяти последних «междусобойчиков», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, забрали именно хозяева.

А вот текущая статистика питерцев практически хоронит, потому что они отвратительно играют дома, набирая в родных стенах лишь 44,4 процента очков. Правда, омичи в гостях набирают ещё меньше – 40,9 процентов.

Учитывая всё вышесказанное, предполагаю достаточно низовой матч с тоталом, который не перепрыгнет отметку в 6.5. А по итогам матча СКА наберёт дома минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.