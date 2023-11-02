«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.53.

«Предыдущий тур показал, что поражение красно-белых в Новосибирске не несло фатального характера и не означало «начала конца». Возможно, оно даже пошло на пользу, потому что длинная победная серия, как ни крути, игроков напрягает. Теперь никаких длинных серий нет, можно играть в своё удовольствие, что «Спартак» и доказал, вывернув наизнанку неслабый такой «Нефтехимик».

Лучшие прогнозы на сегодня.

А теперь собирается точно так же вывернуть и действующего чемпиона, и, что интересно, все предпосылки для этого имеются. В двух предыдущих междусобойчиках этого сезона красно-белые набрали три очка из четырёх возможных. По личным встречам в целом, конечно, здорово армейцам уступают, но кто же это сейчас считает. А по текущей статистике 66,7 процента домашних очков «Спартака» принимают 60 процентов гостевых очков ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Но чемпион всё равно остается чемпионом, тем более двукратным. И этот факт делает мой прогноз несколько более скромным. Предположу средний по голевому наполнению матч с тоталом выше 4.5. По итогам матча красно-белые наберут минимум одно очко, то есть не проиграют армейцам в основное время», — сказал Лебедев.