«Ростов» — «Урал»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Урал» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ничья за 3.70.

«Заключительная игра 6-го тура Фонбет Кубка России пройдёт в Ростове-на-Дону. «Ростов» сыграет с «Уралом». У команд по восемь набранных очков, и тут в очной встрече решится, кто отправится в Путь РПЛ, а кто — в Путь регионов, кто ещё там дополнительные матчи будет играть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» сейчас хорош. В последних матчах он выигрывает и не пропускает — так было с «Ахматом», так было с «Локомотивом». «Урал», наоборот, имеет долгую серию без побед. Но при этом «Урал» показывает хорошую игру. Это видно было по матчу с «Динамо», особенно в концовке, поэтому команды достойны друг друга.

Fonbet Кубок России . Группа B Fonbet Кубок России . Группа B 02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

И мне бы здесь хотелось, чтобы всё закончилось ничейным результатом в основное время, а дальше уже в серии пенальти вратари решали судьбу команд — кто отправится в Путь РПЛ, а кто — в Путь регионов. Мне кажется, в нынешнем своём виде, в нынешнем состоянии команды вполне претендуют на то, чтобы здесь предложить сыграть лобовую ничью. Она оценивается вкусным коэффициентом 3.7. Я на этом варианте остановлюсь. Ничья в матче «Ростов» — «Урал» за 3.7», — сказал Генич.