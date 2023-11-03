«ПСЖ» — «Монпелье»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги 1
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3 ноября состоится матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
«ПСЖ» стал играть лучше в сравнении с началом сезона, но пока команда Луиса Энрике не выглядит машиной, которая будет сметать всех на своём пути. Парижане пока даже не на первом месте — они уступают в таблице Лиги 1 «Ницце». На очереди «Монпелье» — крепкий середняк чемпионата Франции. Смогут ли Мбаппе и компания уверенно победить?
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