«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: где смотреть прямую трансляцию матча Примеры, кто победит

3 ноября состоится матч 12-го тура Примеры «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.70. Успех «Лас-Пальмаса» оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на «ОККО Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Лас-Пальмас» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.