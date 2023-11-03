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«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: прогноз ChatGPT на матч Примеры

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: прогноз ChatGPT на матч Примеры
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Представляем вашему вниманию прогноз нейросети ChatGPT на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.98.

Несмотря на то что «Атлетико» доминировал в большинстве предыдущих встреч, «Лас-Пальмас» сейчас показывает хорошую форму, выиграв большинство из последних пяти матчей.

Однако стоит, конечно, вспомнить и прошлые пять встреч этих команд друг с другом. «Атлетико» выиграл большинство из них с крупным счётом. Но «Лас-Пальмас» также имел успех в одном из матчей, сумев обыграть мадридцев. Правда, и сейчас «Атлетико» показывает отличную игру, по крайней мере, это видно из результатов последних матчей. Мадридцы выигрывали в четырёх из пяти последних, что говорит о хорошей форме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры также считают «Атлетико» фаворитом предстоящего матча. Коэффициенты на его победу значительно ниже, чем на победу «Лас-Пальмаса». В целом, исходя из всего вышеуказанного, можно предположить, что «Атлетико» окажется сильнее в предстоящем матче.

Испания - Примера . 12-й тур
03 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мадридцы демонстрируют более сильную игру и имеют лучшие показатели в последних матчах. Но «Лас-Пальмас» на своём поле и с такой формой наверняка забьёт гол. Футбол — игра непредсказуемая, хозяева вполне могут удивить, особенно учитывая их последние победы. Обе забьют.

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