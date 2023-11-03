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«Болонья» — «Лацио»: время начала матча Серии А, кто победит, какие прогнозы и ставки

«Болонья» — «Лацио»: время начала матча Серии А, кто победит, какие прогнозы и ставки
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3 ноября состоится матч 11-го тура Серии А «Болонья» — «Лацио». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.60. Успех «борзых» оценивается в 2.70. На ничью дают коэффициент 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что игра «Болонья» — «Лацио» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют «борзые», сыграет коэффициент 1.31. Гол римлян доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Италия - Серия А . 11-й тур
03 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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