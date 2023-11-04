«Ахмат» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Факел» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«14-й тур Российской Премьер-Лиги стартует матчем в Грозном. «Ахмат» будет принимать «Факел», это соседи по турнирной таблице. И что объединяет команды — не только соседство в таблице, но и то, что начинал «Ахмат» этот сезон с Сергеем Ташуевым, а сейчас Ташуев тренирует «Факел». Это всем прекрасно известно, и всё здесь понятно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» четыре матча подряд в чемпионате не проигрывает, и в этих четырёх матчах он одержал три победы. На Кубок «Факел» откровенно забил, в Сочи выставил второй состав. Неудивительно, что он проиграл и закончил выступления в Кубке. «Ахмат» отправляется в Путь регионов через Кубок. А в чемпионате команда в зоне стыковых матчей и уже шесть туров подряд не выигрывает. Три поражения подряд у команды Ромащенко.

Тут домашняя встреча у «Ахмата» против бывшего тренера. Подоплёка понятна, интрига на поверхности. И, конечно, могут быть серьёзные оргвыводы по Ромащенко, если команда продолжит в том же духе, если «Ахмат» не обыграет «Факел». А вот в том, что «Ахмат» обыграет «Факел», у меня уверенности нет. «Факел» сейчас действительно хорош, команда сплочённая, боевитая, хорошо готовая физически. И «Факел» борьбу «Ахмату», безусловно, навяжет.

Сложный матч для прогноза. Сложно здесь всё разложить по полочкам. Но, мне кажется, больше трех мячей в этой игре быть не должно, меньше двух – тоже. Поэтому мой прогноз на эту встречу – «2-3 гола в матче» за хороший коэффициент 1.98. Ничья 1:1, 2:1, 2:0 — я вот примерно что-то такое вижу в окончательном счёте в этой встрече. В чью пользу — не знаю», — сказал Генич.