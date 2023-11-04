«Ахмат» — «Факел»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Грозном
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Факел».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
«Не очень удачно складываются дела у «Ахмата» — грозненцы не побеждают в РПЛ уже шесть матчей подряд, в последний раз выигрывали ещё в сентябре, да и победой это можно назвать лишь с большой натяжкой. «Факел» же в этом сезоне умеет удивлять — обыграли «Спартак», на выезде показали довольно неплохой матч с «Динамо».
Конечно, стоит учитывать, что «Ахмат» всегда будет непростым соперником в домашних матчах. У себя дома они всегда бьются до последнего и пропускают совсем немного, поэтому мне кажется, что нас ждёт тяжёлый матч с минимумом голов, не исключено, что соперники поделят очки в этом туре», — сказал Тихонов.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
04 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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