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«Ахмат» — «Факел»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Факел»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Грозном
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Факел».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Не очень удачно складываются дела у «Ахмата» — грозненцы не побеждают в РПЛ уже шесть матчей подряд, в последний раз выигрывали ещё в сентябре, да и победой это можно назвать лишь с большой натяжкой. «Факел» же в этом сезоне умеет удивлять — обыграли «Спартак», на выезде показали довольно неплохой матч с «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, стоит учитывать, что «Ахмат» всегда будет непростым соперником в домашних матчах. У себя дома они всегда бьются до последнего и пропускают совсем немного, поэтому мне кажется, что нас ждёт тяжёлый матч с минимумом голов, не исключено, что соперники поделят очки в этом туре», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
04 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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