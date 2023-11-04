«Балтика» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.05.

«Балтика» и «Зенит» встретятся в 14-м туре РПЛ. Калининградцы выступают уже не так плохо, добиваются хороших результатов. Но думаю, победителями из этого противостояния выйдут питерцы.

«Балтика» не лучшим образом начала сезон, часто теряла очки. Но сейчас калининградцы начинают набирать ход. Недавно в РПЛ клуб сумел отобрать очки у лидера турнира – 2:2 с «Краснодаром». А в Кубке России подопечные Игнашевича в 6-м туре обыграли «Ахмат» (4:1), что позволило им выйти в плей-офф со второго места.

«Зенит», ожидаемо, в их группе Кубка финишировал первым с отрывом от соперников. Единственную неудачу в турнире подопечные Семака потерпели в противостоянии с «Балтикой» (0:1). В ответной игре турнира питерцы уже выиграли со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В РПЛ сине-бело-голубые пока не могут догнать «Краснодар». Но уже не так далёк клуб от лидерства – он идёт на серии побед из пяти матчей. В том числе сумел коллектив из Санкт-Петербурга недавно обыграть дважды «Крылья Советов» (3:1 и 1:0), а также «Ахмат» (2:1).

Да, «Балтика» уже не такой простой соперник. Что говорить, если в Кубке клуб сумел выиграть у «Зенита» один раз. Но это РПЛ – ставки совсем другие. Думаю, питерцы намерены до зимней паузы занять первое место. Так что сейчас клуб будет безжалостен – он не позволит себе потерять очки», — сказал Мостовой.