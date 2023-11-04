«Балтика» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 4 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Зенит» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.85.

«Петербургский «Зенит» может выйти на чистое первое место, если обыграет «Балтику» в гостях. Команды уже играли в Кубке дважды, и «Зенит», как мы помним, проиграл «Балтике» в первом матче, во втором выиграл, но с большим трудом у себя дома – 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» — команда крепкая, все свои очки она берёт дома, но пока это не помогает ей выбраться из подвала турнирной таблицы. «Балтика» сейчас на 15-м месте, «Зенит» — второй, как бы на разных полюсах турнирной таблицы команды находятся.

В Калининграде играть сложно. Многие испытали на себе это в последнее время. Но «Зенит» предельно мотивирован, сконцентрирован. И в этом противостоянии друзей, Игнашевича и Семака, я всё-таки поставлю больше не на организацию командной игры, а на индивидуальный класс футболистов. Мне кажется, у «Балтики» есть достаточно серьёзные проблемы в обороне. «Зенит» может этим воспользоваться. Я бы взял «тотал «Зенита» больше 1.5» за 1,85 в этой встрече. Мне кажется, Кассьерра, Сергеев, Клаудиньо, Вендел, Барриос, кто бы там впереди ни играл, могут немало проблем создать калининградской обороне», — сказал Генич.