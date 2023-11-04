«Балтика» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ в Калининграде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Балтика» – «Зенит» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Зенит» в этом году уже проигрывал «Балтике» в Калининграде в Кубке России. Очень эмоциональная была встреча. Помню, чуть до большой стычки не дошло. Семак тогда постепенно выпустил всех лидеров, но «Зенит» так и не забил – 0:1. Дома в Кубке зенитовцы победили, но тоже не без проблем – 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И «Балтика» дома многим создаёт проблемы. «Краснодар» еле-еле ничью вымучил. Досталось сейчас «Ахмату» в кубковой игре. Недооценивать команду Игнашевича не нужно. Она смелая, прессингующая. Чувствуется нехватка мастерства в завершении, где-то индивидуальные ошибки в защите, но команда крепкая. В то же время я не верю, что «Зенит» там проиграет второй матч подряд. Ну вряд ли такое возможно.

Я поставлю на то, что «Зенит» не проиграет при тотале меньше 3.5. Я вижу так, что петербуржцы стартовый натиск сдержат. Три центральных в этом помогут. Пусть не будет Алипа, но там Эракович есть, Родригао. Третьим можно Караваева добавить, есть еще Чистяков. И постепенно «Зенит» преимуществом завладеет, когда выдохнется «Балтика». Какой-то шанс Кассьерра может поймать или Сергеев. А там уже «Зенит» засушит», — сказал Титов.