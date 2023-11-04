«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.

«Команды-соседи по турнирной таблице — четвёртое и пятое места, но между ними целых пять очков. «Барса» проиграла в «класико», как мы помним, а «Реал Сосьедад» чередует хорошие победные матчи с ничейными играми. Арсен Захарян продолжает себя искать и адаптироваться к новым для себя условиям. Не знаю, выйдет он в этой встрече или нет. В матче с «Реалом», как мы помним, он вышел, если не ошибаюсь, в самой концовке на последние 10 минут. Может быть, здесь тоже ему игровое время и достанется в матче с командой Хави.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Барсы» потихонечку возвращаются травмированные, те, кто форму должен сейчас добирать и набирать — тот же Рафинья, тот же Левандовски. Последний раз в прошлом сезоне, когда команды играли на «Камп Ноу», «Реал Сосьедад» выиграл и выиграл по делу 2:1. Очень организованная, очень компактная команда у Иманола Альгуасиля, поэтому «Барсе» будет максимально сложно. Впрочем, сложно будет «Реалу Сосьедад», вывеска обязывает. Да, команда играющая, но «Барса» есть «Барса», тем более такая укушенная и обозлённая после поражения в «класико» на последних секундах матча прошлого тура.

Мой прогноз на эту встречу – второй тайм результативнее первого. Здесь, мне кажется, первый тайм уйдёт на разведку. Хави приучил нас к тому, что «Барса» умеет под соперника подстроиться и где-то правильно понять, как против него действовать. «Реал Сосьедад» не та команда, которая с шашкой наголо сейчас понесётся против «Барселоны», даже несмотря на то что играет дома. Поэтому во втором тайме, когда футболисты подустанут, когда количество ошибок возрастёт, плюс свежие игроки появятся, может этот вариант сыграть. Второй тайм результативнее первого — последний раз, когда играли эти команды, этот вариант доехал. Посмотрим, доедет ли сейчас», — сказал Генич.