«Аталанта» — «Интер»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.55.

«Аталанта» недавно проиграла «Лацио» в Серии А — 2:3. Это поражение стало для коллектива первым за долгое время. С середины сентября подопечные Гасперини почти только выигрывали, изредка играя вничью. Также бергамаски принимают участие в Лиге Европы, где пока не уступали. Тут можно отметить победу итальянского коллектива над «Спортингом» — 2:1.

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А вот «Интер» в последний раз терпел поражение в конце сентября — неожиданные 1:2 от «Сассуоло». Но вот до и после этого команда не уступала, часто выигрывая. В Серии А подопечные Индзаги сейчас лидируют. Также миланцы принимают участие в Лиге чемпионов, где они стартовали с ничьей с «Реалом Сосьедад» (1:1), после чего выиграли у «Бенфики» (1:0) и у «Зальцбурга» (2:1).

Думаю, соперники будут бороться за победу все 90 минут. У обеих команд была неделя на подготовку. В другой ситуации «Аталанта» могла бы быть слабее, из-за плотного графика. Всё же футболисты «Интера» более опытны, тот же Лаутаро находится в хорошей форме.

Но сейчас я уверен, что Гасперини настроит своих футболистов. Бергамаски как минимум не уступят миланцам. Скорее всего, они поделят очки», — сказал Мостовой.