«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.80.

«Боруссия» Дортмунд и «Бавария» сыграют в центральном матче 10-го тура чемпионата Германии. На неделе мюнхенцы сенсационно вылетели из Кубка. Но я не думаю, что в этом матче подопечные Тухеля тоже потерпят неудачу.

Никто не мог ожидать, что «Бавария» не сумеет пройти в следующий раунд Кубка Германии. Клуб играл с «Саарбрюккеном» из Третьей лиги. Но всего один мяч сумели забить мюнхенцы. Пропустив на последних минутах, команда Тухеля не успела сравнять — 1:2. Причём нельзя сказать, что многократный чемпион Германии играл тут вторым составом. Однако произошла недооценка соперника.

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Примечательно, что беды ничего не предвещало. Клуб почти только выигрывал до этого. Единственную неудачу «Бавария» потерпела в сентябре с «Лейпцигом» — 2:2. В остальных встречах, в том числе в Лиге чемпионов, команда только выигрывала. В Бундеслиге мюнхенцы пока идут вторыми, уступая лидирующему «Байеру» всего два очка.

«Боруссия» тоже стоит высоко в таблице, не так сильно отстаёт от лидеров. С 21 очком дортмундцы располагаются на четвёртой строчке. В последнем туре прервалась их серия побед в Бундеслиге — 3:3 с «Айнтрахтом».

В общем, я тут, конечно, жду борьбы. Соперники всегда показывают интересный футбол в очных противостояниях. Сейчас «Бавария» будет иметь дополнительную мотивацию после вылета из Кубка. Так что, думаю, «Боруссия» Дортмунд проиграет в их дуэли», — сказал Мостовой.