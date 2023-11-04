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«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.80.

«Боруссия» Дортмунд и «Бавария» сыграют в центральном матче 10-го тура чемпионата Германии. На неделе мюнхенцы сенсационно вылетели из Кубка. Но я не думаю, что в этом матче подопечные Тухеля тоже потерпят неудачу.

Никто не мог ожидать, что «Бавария» не сумеет пройти в следующий раунд Кубка Германии. Клуб играл с «Саарбрюккеном» из Третьей лиги. Но всего один мяч сумели забить мюнхенцы. Пропустив на последних минутах, команда Тухеля не успела сравнять — 1:2. Причём нельзя сказать, что многократный чемпион Германии играл тут вторым составом. Однако произошла недооценка соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Примечательно, что беды ничего не предвещало. Клуб почти только выигрывал до этого. Единственную неудачу «Бавария» потерпела в сентябре с «Лейпцигом» — 2:2. В остальных встречах, в том числе в Лиге чемпионов, команда только выигрывала. В Бундеслиге мюнхенцы пока идут вторыми, уступая лидирующему «Байеру» всего два очка.

«Боруссия» тоже стоит высоко в таблице, не так сильно отстаёт от лидеров. С 21 очком дортмундцы располагаются на четвёртой строчке. В последнем туре прервалась их серия побед в Бундеслиге — 3:3 с «Айнтрахтом».

Германия - Бундеслига . 10-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, я тут, конечно, жду борьбы. Соперники всегда показывают интересный футбол в очных противостояниях. Сейчас «Бавария» будет иметь дополнительную мотивацию после вылета из Кубка. Так что, думаю, «Боруссия» Дортмунд проиграет в их дуэли», — сказал Мостовой.

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