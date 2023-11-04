«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.10.

«Спартак» проиграл уже два матча из последних трёх, но там снова всё понятно и объяснимо. Тут уже ЦСКА вышел на орбиту и выдал мастер-класс по противодействию остроатакующей команде. Скажем, для «Торпедо» это даже хуже. Лучше было бы, прихлопни красно-белые действующего чемпиона и находись по этому случаю в эйфории. А тут «Спартак» будет собранным и злым – чего же хорошего?

А вот «Торпедо» в предыдущем туре отскочило в овертайме от «Куньлуня». К такому результату команды подошли с двух сторон. Китайцы задышали пропорционально нормализации календаря, «Торпедо» никак не выйдет на режим, который демонстрировало на старте сезона. И, кстати, может больше и не выйти. Вот и получилась ничья в основное время.

Все остались при своих. А это означает, что в предстоящем матче «Спартак» — фаворит, но с оговоркой. Потому что следующий соперник у красно-белых – это СКА, и победа над питерцами куда слаще победы над нижегородцами. В этом и заключается главный шанс «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому предположу достаточно весёлый матч с тоталом от 4.5 и выше. По итогам этого матча «Спартак» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.