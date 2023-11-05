«Лутон Таун» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лутон Таун» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.79.

«Лутон Таун» и «Ливерпуль» встретятся в 11 туре чемпионата Англии. Уверен, что даже не первым составом «красные» тут добудут три очка.

«Лутон Таун» все еще идет в нижней части турнирной таблицы АПЛ – на 18 месте. Клуб еще и пребывает на серии без побед. Не так давно коллектив сумел обыграть «Эвертон» (2:1), но вот после этого он трижды уступил и один раз сыграл вничью. Не думаю, что «Таун» будет по итогам сезона даже за середину таблицы бороться.

«Ливерпуль» явно претендует на высокие позиции по итогам сезона. Клуб уже выступает намного лучше, чем год назад. В таблице «красные» стоят на четвертой строчке, не так сильно отставая от лидеров.

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В последнее время команда Клоппа только выигрывала. В атаке коллектив выступает уверенно, много забивает. В том числе, со счетом 5:1 «Ливерпуль» обыграл «Тулузу» в Лиге Европы. В остальных матчах еврокубка «мерсисайдцы» тоже только побеждали.

Я тут уверен в победе гостей. Да, на неделе у «Ливерпуля» снова будут еврокубки. Но я уверен, что даже вторым составом подопечные Клоппа обыграют «Лутон Таун», — сказал Павлюченко.

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