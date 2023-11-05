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Новак Джокович — Григор Димитров: когда финал турнира в Париже, во сколько начало, прогноз

Новак Джокович — Григор Димитров: когда финал турнира в Париже, во сколько начало, прогноз
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Сегодня в Париже состоится финал теннисного турнира категории ATP — 1000, в котором сыграют Новак Джокович и Григор Димитров. Начало матча — в 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом встречи Новака Джоковича. Поставить на победу сербского теннисиста можно с коэффициентом 1.35. Шансы болгарина Димитрова оценили котировкой 3.50.

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На тотал больше 22.5 гейма в матче можно поставить с коэффициентом 1.85. Обратный исход идёт за 1.95.

Аналитики считают наиболее вероятной победу Джоковича в двух партиях. На такой исход можно поставить с коэффициентом 2.00.

Париж. Финал
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В полуфинале Джокович в упорной борьбе сломил сопротивление Андрея Рублёва, а Димитров обыграл Стефаноса Циципаса.

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