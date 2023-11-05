«Краснодар» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2,05.

«Краснодар» сыграет против «Крыльев» после вояжа в Москву. «Краснодар» уступил впервые в сезоне в чемпионате ЦСКА – 0:1, но в Кубке реабилитировался, взял верх над «Спартаком» — 3:2, не без доли везения. Правда, динамовцы выиграли, и «Краснодар» все равно отправляется в Путь регионов.

«Крылья» никуда не отправляются. «Крылья» — третьи сейчас в турнирной таблице, 22 очка у команды Игоря Осинькина. Команда играющая у Самары. Но как против «Крыльев» играть, многие уже изучили и знают. Как играть против «Краснодара» — тоже многие уже изучили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» будет выходить на этот домашний матч, уже зная, как сыграет «Зенит» в Калининграде. Допустим, что «Зенит» выигрывает, и «Краснодар» уже не лидер. Давление нешуточное на команду Владимира Ивича. Он пробует, ищет разные варианты, меняет схему, меняет игроков по позициям. Не всегда это приносит дивиденды, не всегда это приносит положительный результат.

Сложный матч и для тех, и для других. Я уверен, что «Крылья» никуда не побегут. Они будут рассчитывать на контригру, а в позиционном нападении у «Краснодара» сейчас не все гладко. Поэтому, мне кажется, первый тайм, пока силенки будут и у тех, и у других, будет тяжелая, вязкая игра, но во втором тайме, возможно, скажется скамейка или усталость игроков», — сказал Генич.