ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 4.5 за 1.80.

«ЦСКА дома будет принимать «Пари НН». Второй раз подряд «Нижний» играет в Москве. До этого была кубковая игра с «Динамо». И очень прилично «Пари НН» смотрелся: хорош был Севикян, прекрасный гол забил. И вообще, здорово «Пари НН» играл. Но это был Кубок, а в чемпионате, мы знаем, у нижегородцев есть большие проблемы с выездными матчами. Дома «Пари НН» играет здорово, а вот на выезде куда хуже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА и «Пари НН» сейчас соседи по турнирной таблице. У ЦСКА 21 очко, у «Пари» — 20. Многие лидеры у нижегородцев отдохнули. ЦСКА практически основным составом играл матч с «Оренбургом» в Кубке. ЦСКА сейчас хорош в атаке, в прекрасной форме Файзуллаев, здорово действуют Обляков, Чалов; Заболотный, как всегда, с большим объёмом работы. Не будет таких серьёзных проблем в обороне с возвращением Виллиана Роши. Ну и ЦСКА играет дома.

В прошлом сезоне ЦСКА неожиданно для многих дома уступил «Пари НН» — 0:1, сейчас пора бы реабилитироваться, брать реванш. И, учитывая плотность турнирной таблицы, ЦСКА в этом туре может и в тройку залезть при благоприятном стечении обстоятельств», — сказал Генич.