ЦСКА – «Пари НН»: прогноз Павла Погребняка на игру РПЛ 5 ноября

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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Пари НН».

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 2.55.

«Встречаются соседи по турнирной таблице, которых разделяет всего одно очко.

Армейцы победили «Краснодар» в последнем матче чемпионата и обыграли «Оренбург» в Кубке. Третья игра дома, ездить никуда не надо, настроение отличное.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нижегородцы неудобный соперник для всех команд РПЛ. Обыграли «Оренбург» и чудом проиграли «Динамо» в Кубке, имея полное преимущество и кучу моментов. В последнем очном поединке нижегородцы обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

Пару слов в адрес Сергея Юрана. Это статусный специалист и отличный мотиватор. Предстоит тяжёлый поединок и борьба до финального свистка. Моя ставка – «Пари НН» не проиграет с коэффициентом 2,55», — сказал Погребняк.