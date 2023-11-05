«Локомотив» – «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.

«Спартак» проиграл «Факелу», «Спартак» проиграл «Краснодару». Разные были матчи по содержанию, по составу, но итог один. И он не добавляет оптимизма болельщикам и уверенности футболистам. К тому же в этом матче не сыграет Бабич из-за удаления. Джикия тоже не готов играть. В итоге оба левоногих центральных защитника мимо, и там придется что-то выдумывать. В обороне снова будут проблемы, кого там ни поставь. Дуарте при Бабиче поприличнее стал выглядеть, но без него, уверен, снова будет дрожать. Квинси вроде бы вернется, но в каком состоянии, сколько сможет сыграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А «Локомотив» здорово отреагировал на поражение в Ростове, разнес «Рубин». До этого выглядел хорошо с «Динамо». Про фактор Дзюбы в играх со «Спартаком» не забываем. Качество игры железнодорожников, на мой взгляд, все-таки улучшилось. Впереди моменты начали возникать и без участия Дзюбы, футболисты со скамейки хорошо себя проявляют.

«Локомотив» точно забьет, причем, скорее всего, не раз, и не проиграет. «Спартак», конечно, умеет удивлять, но сейчас я не вижу много предпосылок для этого. Ставлю на 1X и тотал больше 1,5», — сказал Титов.