«Локомотив» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру 14-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.50.

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в 14-м туре РПЛ. Матчи красно-белых трудно прогнозировать. Железнодорожники сейчас более стабильны – им я и отдаю предпочтение.

Команда Галактионова довольно неплохо сейчас выступает. В последних матчах только один раз проиграл «Локо» — 0:1 от «Ростова». В остальных противостояниях железнодорожники набирали очки. В таблице РПЛ клуб идёт седьмым. Но соперники выше не имеют большого отрыва от коллектива – думаю, скоро он сумеет подняться в топ-5.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот будущее «Спартака» весьма туманно. Клуб чередует разные результаты. Вроде бы подопечные Абаскаля показывают неплохую игру с «Пари НН» (2:0) и с ЦСКА (2:2), но в то же время терпят неудачи с «Факелом» (0:2) и с «Краснодаром» (2:3). Хотя с «быками» красно-белые были близки как минимум к ничьей. Однако судьи отменили гол Соболева из-за неправильно исполненного пенальти.

Я не верю сейчас в «Спартак». Клубу не хватает стабильности – чередует он победы с неудачами. «Локомотив» же более собран. Думаю, железнодорожники уверенно проведут этот матч и выиграют по итогу», — сказал Павлюченко.