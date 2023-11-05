«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.01.

«Обсудим московское дерби, в котором «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Абаскаль проигрывает всё подряд. Вроде бы ветер перемен подул в нужную сторону после победы над «Пари НН», но затем последовало поражение на выезде от «Факела» (0:2), а также неудача в игре с «Краснодаром» в Кубке России. «Спартак» вышел с первого места, но в последних двух кубковых матчах пропустил три от «Динамо» и три от «Краснодара».

Матч пропустят Джикия и Бабич, поэтому у «Спартака» будет экспериментальный центр обороны. Скорее всего, это будут Чернов и Дуарте. Проблем в обороне у красно-белых более чем достаточно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Есть проблемы и в игре «Локомотива». Не совсем понятно, какой вариант выберет Михаил Галактионов: оборонительную схему расстановки или же с уклоном на атаку. В целом в последних матчах «Локомотив» неплохо себя показывал. И в матче с «Динамо» «Локомотив» играл явно лучше — но 0:0. В Ростове мог побеждать, но в итоге уступил 0:1.

Против «Спартака» у «Локомотива» часто выходят матчи яркие, содержательные. В атаке обе команды играют лучше, чем обороняются, поэтому прогноз должен быть на голы. Я жду голы в этой встрече. Напрашивается вариант «обе забьют». Несмотря на отсутствие Промеса в атаке, у «Спартака» есть варианты.

В любом случае «Спартак» сейчас под таким давлением, что неважно, дома или на выезде, но надо играть на победу. То же самое касается и «Локомотива», поэтому вариант «ТБ (2.5) и обе забьют» кажется мне неплохой ставкой на этот матч. Можно сыграть и просто верх, но комбовариант кажется интереснее», — сказал Генич.