«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.78.

«Реал» Мадрид примет дома «Райо Вальекано» в 12-м туре чемпионата Испании. Думаю, результат тут очевиден. Мадридцы намного сильнее своего противника.

«Реал» добыл очень важную победу на прошлых выходных – обыграл «Барселону» в «эль класико». Клуб не лучшим образом начал тот матч, пропустил. Однако под конец встречи подопечные Анчелотти завладели инициативой. «Барселона» не сумела ничем ответить – победа «сливочных» со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

До «класико» мадридцы тоже почти только выигрывали. Сейчас клуб лидирует в Ла Лиге, опережая «Жирону» только по дополнительным параметрам. Но, думаю, такая ситуация ещё недолго продлится – скоро «Реал» единолично займёт первое место.

А вот «Райо Вальекано» тоже идёт достаточно высоко в таблице Примеры, по крайней мере для своего уровня. Клуб на седьмом месте и уступает соперникам выше минимальное количество очков. Сейчас коллектив идёт на серии без поражений, за время которой в том числе сыграл вничью с вышестоящим «Реалом Сосьедад» (2:2).

Да, «Райо» давно не проигрывал. Но, конечно, вряд ли его серия сейчас продлится. «Реал», потеряв очки, рискует сразу же опуститься в таблице. Мадридцы не имеют права на неудачу. Так что у «Вальекано» тут шансов нет», — сказал Мостовой.