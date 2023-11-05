«Фиорентина» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Фиорентина» и «Ювентус» сыграют в 11-м туре чемпионата Италии. Клуб из Флоренции довольно неплохо выступает в этом сезоне. Не уверен, что туринцы тут наберут три очка.

«Фиорентина» проиграла в двух последних турах Серии А – 0:2 с «Эмполи» и 0:1 с «Лацио». Хотя до этого команда шла на длинной серии без поражений, часто выигрывала. В таблице чемпионата «фиалки» всё ещё идут достаточно высоко – на шестой строчке. Соперники с позиций выше опережают коллектив на минимальное количество баллов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Параллельно с Серией А «Фиорентина» играет в Лиге конференций. Там команда пока не проигрывала – 2:2 с «Генком» и с «Ференцварошем», а также разгромные 6:0 с клубом «Чукарички». А вот «Ювентус» в этом сезоне пропускает еврокубки из-за штрафов. Клуб концентрирует всё внимание только на Серии А.

И в чемпионате Италии дела у туринцев идут достаточно хорошо. Недавно клуб только дважды потерял очки – 2:4 от «Сассуоло» и 0:0 с «Аталантой». В остальных противостояниях команда Аллегри выигрывала, в том числе у «Милана» (1:0). В таблице Серии А «Ювентус» идёт на второй строчке и отстаёт от «Интера» всего на два балла.

Я не думаю, что «Фиорентина» даст себя легко обыграть. Да, в последних турах клуб проигрывал, но вот до этого он шёл на серии без неудач. Да и на этой неделе у «фиалок» не было еврокубков. Так что туринцы сегодня точно пропустят», — сказал Мостовой.