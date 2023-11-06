«Урал» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Рубин» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.11.

«Урал» восемь матчей подряд уже не выигрывает в РПЛ. И в Кубке уступил «Урал» «Ростову». Здесь домашняя игра против «Рубина», набравшего хороший ход.

Команды — соседи по турнирной таблице, имеют по 16 очков на данный момент. У «Рубина» серия из трех матчей без поражений в чемпионате, в том числе две победы. При этом «Рубин» очень качественно начал играть в обороне: и от «Ахмата» ничего не пропустили, с ЦСКА сыграли 0:0, и «Балтику» тоже всухую обыграли. Где-то «Рубину» повезло, где-то, разумеется, выросли уровень и качество игры команды с приходом новых футболистов.

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Здесь выездная игра для «Рубина», точно казанцы бежать вперёд не будут, раскрываться не будут. Команда немного забивает, но при этом в обороне, как я уже говорил, в последних матчах более-менее всё наладили.

«Урал» — хорошая команда, организованная, с интересными связками. Но тут вопрос физики, кому хватит силёнок на второй тайм? Мне кажется, первый тайм будет максимально упёртым, упрямым и плотным, без большого количества моментов. Я бы рискнул и сыграл в этом матче ничью в первом тайме за коэффициент 2.11. Можно даже попробовать сыграть безголевую ничью в первом тайме. Она идёт с коэффициентом повыше», — сказал Генич.

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