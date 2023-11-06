«Тоттенхэм» — «Челси»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

6 ноября состоится матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Тоттенхэм» продолжает лидировать! Команда Ангелоса Постекоглу не обращает внимания на скептиков и идёт от матча к матчу, набирая очки. «Челси», казалось бы, показал признаки выздоровления, но в последнем туре команда Маурисио Почеттино вновь проиграла — на этот раз «Брентфорду». Получится ли отобрать очки у «шпор»?

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