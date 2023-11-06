«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Оренбург» у себя на стадионе «Газовик» на искусственном поле примет футбольный клуб «Ростов». «Ростов» сейчас хорош и в чемпионате, и в Кубке. Команда одержала три победы подряд — две в чемпионате и одну в Кубке. Ну и «Ростов» уже отдалился от зоны стыковых матчей. Два матча подряд «Ростов» дома не пропускал, если мы говорим про чемпионат, с «Ахматом» и «Локомотивом». «Ростов» сейчас девятый, «Оренбург» — в зоне стыковых матчей.

Три тура подряд «Оренбург» не выигрывает. Ещё сюда можно включить кубковую игру с ЦСКА. Правда, там состав был полурезервный у «Оренбурга». Сейчас домашняя игра, искусственное поле. Конечно, шансы «Оренбурга» чуть выше в этой встрече. Но у «Ростова» сейчас в прекрасной форме группа атаки. И очень хорошо «Ростов» двигается, хорошо создаёт моменты. И когда играет «Ростов», это всегда весело.

Команды любят играть в атаку, любят играть вперёд, любят забивать. И я думаю, что в этом матче вполне напрашивается вариант с «верхом» за 1.7. Коэффициент, может, не очень высокий. Можно сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5», там коэффициент повыше будет. Можно рассмотреть вариант «тотал больше 3 мячей» за коэффициент ближе к «двойке», поэтому тут думайте сами, решайте сами. Как первый, банальный вариант – «тотал больше 2.5» за 1.7. Он в матчах «Оренбурга» и «Ростова» достаточно часто доезжает, поэтому ждём результативную игру», — сказал Генич.