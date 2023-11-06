«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.35.

«По статистике личных встреч красно-белые не пляшут. Там у СКА более чем двукратное превосходство по количеству побед в междусобойчиках. И даже есть малюсенький уклон серии в гостевую сторону. По текущей статистике 64,3 процента домашних очков «Спартака» будут принимать 60 процентов гостевых очков СКА. И эта «разница потенциалов» лишний раз показывает, что нас ждёт матч практически равных соперников и наивысшего накала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Отсюда прогноз. Достаточно результативная игра с тоталом, который превысит 4.5. По итогам этого противостояния «Спартак» наберёт минимум очко, то есть не сгорит в основное время», — сказал Лебедев.