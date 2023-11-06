«Спартак» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 6 ноября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.84.

«В выходной понедельничный день нас ждёт замечательное зрелище на Ходынке, где в ДС «Мегаспорт» столичный «Спартак» примет питерский СКА.

И, похоже, что мы опять увидим заполненные красно-белые трибуны. Думается, что свыше десяти тысяч болельщиков ещё больше добавят антуража этому матчу. А что касается фактуры, то она такова: у «Спартака» сейчас 36 очков в 26 матчах, а у СКА 26 баллов в 25 играх. Так что в этом сезоне на данный момент фаворитом матча являются подопечные Алексея Жамнова. И это уже никого не удивляет. Перед игрой со СКА красно-белые обыграли дома нижегородское «Торпедо» — 4:3. Николай Голдобин, Шейн Принс, Павел Порядин и компания сейчас в полном порядке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А что же СКА? Команда Романа Ротенберга потерпела перед поездкой в столичный регион три поражения подряд. Из них два – дома.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В субботу в Балашихе питерцы с большим трудом, уступая 0:2, обыграли в серии буллитов «Витязь» — 3:2. Александр Никишин, Борна Рендулич, Арсений Грицюк и их партнёры, конечно, без боя не сдадутся. Но сейчас гости слабее именно по игре. И «Спартак» возьмёт в этой встрече верх. Возможно, это произойдёт за пределами трёх периодов», — сказал Плющев.