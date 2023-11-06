«Сочи» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 6 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Динамо» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Заключительный матч 14-го тура РПЛ. На юге России в Сочи команда бывшего динамовца Александра Точилина сыграет против «Динамо». Личка всё время ротирует состав, пробует, что-то меняет из-за травм, из-за отсутствия некоторых футболистов. Есть сейчас у «Динамо» определённый недобор игроков в линии обороны. Но в целом «Динамо» команда лихая, бегущая, интересная, яркая. Очень много моментов «Динамо» создаёт, подводит реализация. Это сам Личка неоднократно признавал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А сейчас напротив «Сочи», который должен выбираться со дна турнирной таблицы. «Сочи» неплохо сыграл кубковый матч с «Факелом», неплохо против «Нижнего» сыграл, но не повезло по результату. До этого была победа на выезде в Екатеринбурге. В общем, «Динамо» будет очень непросто, учитывая проблемы в обороне и то, с какой регулярностью соперники создают моменты и забивают в ворота бело-голубых.

Вариант «обе забьют» за 1.75 на игру в Сочи видится мне оптимальным предложением», — сказал Генич.