«Сочи» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Динамо».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.
«Сочи» замыкает таблицу чемпионата России. Но последние матчи команде явно удаются. И в Премьер-Лиге на выезде они победили «Урал», не должны были уступать и в Нижнем Новгороде. Но не забили два пенальти. Зато переиграли в важном матче в Кубке «Урал».
Так что «Сочи» подходит к игре в хорошем состоянии. При этом они играют в атаку. И периодически у них это очень хорошо получается. Спад у команды позади.
То же самое можно сказать о «Динамо». Стали забивать нападающие. В Кубке одержали победу. В хорошей форме они подходят к этой игре.
Честно, я не вижу фаворита в этом матче. Шансы примерно равны. Но я думаю, что обе команды будут играть в атакующий футбол. Поэтому в этой встрече жду забитых мячей», — сказал Мор.
- 6 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 4 ноября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30