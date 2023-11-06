«Сочи» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.

«Сочи» замыкает таблицу чемпионата России. Но последние матчи команде явно удаются. И в Премьер-Лиге на выезде они победили «Урал», не должны были уступать и в Нижнем Новгороде. Но не забили два пенальти. Зато переиграли в важном матче в Кубке «Урал».

Так что «Сочи» подходит к игре в хорошем состоянии. При этом они играют в атаку. И периодически у них это очень хорошо получается. Спад у команды позади.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То же самое можно сказать о «Динамо». Стали забивать нападающие. В Кубке одержали победу. В хорошей форме они подходят к этой игре.

Честно, я не вижу фаворита в этом матче. Шансы примерно равны. Но я думаю, что обе команды будут играть в атакующий футбол. Поэтому в этой встрече жду забитых мячей», — сказал Мор.