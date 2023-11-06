«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 6 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Челси» в 11-м туре АПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 1.60.

«Сезон вроде бы только стартовал, а между «Тоттенхэмом» и «Челси» уже 14 очков. Никаких сдвигов к лучшему у «синих» нет. Вот смотрю на это и снова удивляюсь, как же легко всё самое хорошее разрушается. То, что происходит с «Челси» в последние полтора года, это тихий ужас. Иногда что-то где-то получается, как в игре с «Арсеналом», но даже там победу не удержали, а следом проиграли «Брентфорду». До зоны вылета «Челси» ближе, чем до еврокубков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Тоттенхэма», то меня очень удивляют его результаты. Вроде бы продали Кейна, всё должно было пойти под откос, но нет. Угадали с тренером, Сон взвалил на себя обязанности непререкаемого лидера, трансферы неплохие сделали. И «Тоттенхэм» пока в чемпионской гонке. По потерянным он вообще лидер. В 10 матчах ни одного поражения, зато восемь побед.

Я поставлю на «Тоттенхэм» с форой (0). Про «Тоттенхэм» уже можно сказать, что это команда, которой здорово управляет грамотный специалист. «Челси» остаётся набором разношёрстных футболистов», — сказал Титов.