Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 6 ноября

«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 6 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Челси» в 11-м туре АПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 1.60.

«Сезон вроде бы только стартовал, а между «Тоттенхэмом» и «Челси» уже 14 очков. Никаких сдвигов к лучшему у «синих» нет. Вот смотрю на это и снова удивляюсь, как же легко всё самое хорошее разрушается. То, что происходит с «Челси» в последние полтора года, это тихий ужас. Иногда что-то где-то получается, как в игре с «Арсеналом», но даже там победу не удержали, а следом проиграли «Брентфорду». До зоны вылета «Челси» ближе, чем до еврокубков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Тоттенхэма», то меня очень удивляют его результаты. Вроде бы продали Кейна, всё должно было пойти под откос, но нет. Угадали с тренером, Сон взвалил на себя обязанности непререкаемого лидера, трансферы неплохие сделали. И «Тоттенхэм» пока в чемпионской гонке. По потерянным он вообще лидер. В 10 матчах ни одного поражения, зато восемь побед.

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я поставлю на «Тоттенхэм» с форой (0). Про «Тоттенхэм» уже можно сказать, что это команда, которой здорово управляет грамотный специалист. «Челси» остаётся набором разношёрстных футболистов», — сказал Титов.

Ситуация в командах полярная:
«Тоттенхэм» — «Челси». Постекоглу ведёт к чемпионству, а Почеттино — ко дну
«Тоттенхэм» — «Челси». Постекоглу ведёт к чемпионству, а Почеттино — ко дну
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android