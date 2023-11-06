«Тоттенхэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.13.

«Лондонское дерби состоится в понедельник — «Тоттенхэм» сыграет с «Челси». Интереснейшее противостояние. Хотя думаю, сейчас три очка точно наберут «шпоры».

«Тоттенхэм» продолжает развивать свой успех в АПЛ. Клуб всё ещё идёт на серии без поражений, почти только выигрывает. В таблице команда Постекоглу идёт первой. Недавно свой высокий уровень коллектив доказал в противостояниях с «Ливерпулем» (2:1) и с «Арсеналом» (2:2).

«Челси» на прошлых выходных проиграл «Брентфорду» (0:2). Однако за последний месяц это было единственное поражение «синих». Команда Почеттино тоже набирает ход, уже очень часто выигрывает. Была своеобразная проверка уровня «Челси» в игре с «Арсеналом», которая завершилась ничьей — 2:2. Причём «пенсионеры» были очень близки к успеху в той игре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На неделе «Челси» проводил матч в рамках Кубка английской лиги с «Блэкберном» — 2:0. А вот у «Тоттенхэма» сейчас будет преимущество — он вылетел из Кубка ещё в прошлом раунде от «Фулхэма». Так что у «шпор» было больше времени на подготовку.

Кроме того, команда Постекоглу всё-таки играет дома, где особенно уверенно выступает коллектив. «Челси» тут будет тяжело выиграть. Ему всё же не хватает пока стабильности», — сказал Павлюченко.