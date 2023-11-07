«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Ньюкасл» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Очень нерезультативные матчи в этой группе в большинстве своём. И в первой игре этих команд всё решил один гол немецкого клуба. Но сколько же моментов было создано! «Ньюкасл» наиграл на несколько мячей, но не фартило, мяч не шёл в ворота. Такое бывает.

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Я не верю, что в матче таких команд снова обойдётся без большого количества голов. «Боруссии» нужно выигрывать, потому что дальше «ПСЖ» и выезд в Милан. Только что крупно проиграли «Баварии» в чемпионате (0:4). На такой результат должна быть соответствующая реакция. Тренер накачает, десятки тысяч болельщиков погонят команду вперед. В Дортмунде это прекрасно умеют делать. Эмоции в таком матче будут преобладать над тактикой.

А «Ньюкаслу» ничья тоже мало что даёт, учитывая, что в личной встрече проиграли Дортмунду. Пойдёт игра на встречных курсах. Практически не сомневаюсь в этом. Поэтому ставлю на тотал больше 2.5», — сказал Титов.

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