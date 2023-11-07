«Милан» — «ПСЖ»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

7 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Милан» угодил в настоящий кризис: всего одна победа в пяти матчах. Вот и в минувший уикенд команда Стефано Пиоли потерпела домашнее поражение от «Удинезе». А впереди определяющий матч для перспектив команды в Лиге чемпионов, ведь в трёх турах итальянский клуб набрал всего два очка. На фоне этих проблем у парижан всё гладко: очки набираются, из группы «ПСЖ» тоже наверняка выйдет. Смогут ли миланцы удивить соперника?

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