«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Боруссии» за 2.60.

«В четвёртом туре Лиги чемпионов в «группе смерти» встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Я склоняюсь к тому, что сейчас представитель Англии снова потерпит неудачу в игре с немецкой командой.

«Боруссия» Дортмунд на днях проводила важнейший матч в чемпионате Германии против «Баварии». И чёрно-жёлтые без шансов уступили своему сопернику, пропустив четыре мяча. Старались подопечные Эдина Терзича больше владеть мячом, контролировать игру. Но мотивированную «Баварию» было не остановить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, только по этой игре не стоит судить о «Боруссии». Клуб до этого матча почти только выигрывал. Единственная неудача у него была в 1-м туре ЛЧ с «ПСЖ» (0:2). В остальных встречах подопечные Терзича сыграли вничью с «Миланом» (0:0) и обыграли «Ньюкасл» (1:0). Теперь в группе дортмундцы идут на второй строчке, уступая «ПСЖ» только на два очка.

А вот «Ньюкасл» в их группе ЛЧ идёт сразу за «Боруссией», имея столько же очков в активе. «Сорокам», помимо ничьей с «Миланом» (0:0), удалось у себя дома обыграть парижан — 4:1. Но вот уже с дортмундцами на своей арене подопечные Хау не справились.

Неудача с «Боруссией» стала для «Ньюкасла» тоже первой за долгое время. В последнее время клуб проводил много матчей, в которых обыгрывал сложных соперников. В том числе удалось «сорокам» победить «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0).

Да, «Ньюкасл» набрал ход, почти не проигрывал в последнее время. Однако я всё равно больше верю тут в победу хозяев поля. «Боруссия» более опытна, она уже обыграла «сорок» недавно. Плюс после поражения «Баварии» дортмундцы будут мотивированны. А команда Хау проводила за последнее время слишком много игр», — сказал Павлюченко.