«Шахтёр» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 за 1.80.

«Пришла неделя Лиги чемпионов, и начнём с поездки в Гамбург. Именно в Гамбург! Местная команда не играет в Лиге чемпионов, но там свой домашний матч проведёт донецкий «Шахтёр». В соперниках – «Барселона». Это группа H. «Барселона» пока идёт здесь без потерь: три матча — три победы, один пропущенный мяч, как раз от «Шахёера» две недели назад на «Монтжуике» в Барселоне. «Барса» тогда выиграла – 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тяжёлый был матч у «Барселоны» против «Реала Сосьедад» — вымученная победа в концовке благодаря голу Араухо. Слишком много эмоций было выплеснуто. И вряд ли «Барса» вот именно за счёт эмоций сможет преодолеть «Шахтёр». Но за счёт общекомандного и индивидуального класса «Барселона» может и должна выигрывать на нейтральном поле в Гамбурге, как бы ни был хорош «Шахтёр», с приличным подбором игроков, со сменой тренера, с победой в украинской классике в последнем туре над киевским «Динамо» (1:0). Я думаю, что «Барселона» всё равно сильнее. Возвращаются лидеры, набирают форму Левандовски и Рафинья, Педри вернулся в состав. Остался только де Йонг в списке травмированных из основных футболистов. Обойма сейчас у «Барселоны» неплохая.

Я думаю, что «Барса» хочет пройти этот путь в Лиге чемпионов, с учётом неудач в последних сезонах, ну, не то чтобы триумфально, но постараться без потерь, тем более каждая победа в Лиге чемпионов — это деньги. Учитывая нынешнее финансовое положение «Барселоны», деньги ей очень нужны», — сказал Генич.