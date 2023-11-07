«Милан» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч группового турнира Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Милан» – «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.93.

«Яркая афиша нас ждёт в Милане. На «Сан-Сиро» «Милан» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Мы помним, что совсем недавно в Париже команда Луиса Энрике с великолепным Килианом Мбаппе и другими футболистами была сильнее и выиграла со счётом 3:0. Тот же Заир-Эмери здорово себя показывал.

«Милан» пока ни одного мяча в этой группе не забил. Два очка он имеет, два раза сыграл вничью 0:0 — с «Ньюкаслом» и «Боруссией». И нет предпосылок к тому, что расчехлится именно в этой встрече. В последнем туре «Милан» ничего не забил в ворота «Удинезе». Да, с Парижем неплохо смотрелись большую часть матча, были хорошие подходы к воротам. Где-то выручал Доннарумма, где-то не хватало точности игрокам «Милана». Вообще, команда «низовая».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Париж сейчас на ходу, здорово смотрится, в чемпионате забивает много. Но у «Милана» вполне приличная оборона. И, учитывая положение команд в турнирной таблице, «Милан» точно раскрываться не будет. Это вообще не в стиле Пиоли.

Мне кажется, Париж не проиграет, и вряд ли в матче будет забито больше трёх мячей. Поэтому мой прогноз – Х2 и тотал меньше 3.5 за 1.93. Продано!» — сказал Генич.