«Лацио» — «Фейеноорд»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Риме

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 1.86.

«Лацио» и «Фейеноорд» проведут игру в рамках 4-го тура ЛЧ. Римляне зачастили с неудачами в последнее время. Нидерландцы могут тут набрать очки.

Достаточно неровный сезон проводит «Лацио». Вроде бы вышел клуб недавно на небольшую серию побед, но она быстро прервалась на 3-м туре ЛЧ с «Фейеноордом» — 1:3. После победы над «Фиорентиной» (1:0) римляне ещё и проиграли «Болонье» — 0:1. Так что и в Серии А, и в Лиге чемпионов подопечные Сарри испытывают определённые проблемы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фейеноорд» на фоне соперника выглядит лучше – только дважды за последние месяцы клуб не выиграл – 2:3 с «Атлетико» во 2-м туре ЛЧ и 1:2 от «Твенте» в домашней лиге. А вот во всех остальных встречах «гордость Юга» только выигрывала. В чемпионате Нидерландов подопечные Арне Слота сейчас борются за первую строчку.

«Фейеноорд» лидирует в их квартете. Однако большого отрыва от преследователей у нидерландцев нет – одно очко от «Атлетико» и два – от «Лацио». Так что римляне, пусть и идут третьими в группе, но ещё имеют все шансы на выход в плей-офф.

Да, «Лацио» тут сложно назвать фаворитом, учитывая последние неудачи. Но я всё же думаю, что клуб тут точно не уступит. Опыт у римлян всё-таки есть, так что я склоняюсь к тому, что на этот ответный матч с «Фейеноордом» коллектив настроится нужным образом. Тем более он ещё и дома играет», — сказал Мостовой.