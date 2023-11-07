«Милан» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на встречу группового турнира Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.29.

«Милан» и «ПСЖ» проведут встречу в 4-м туре Лиги чемпионов. Миланцев у них дома будет не так легко победить. Но для меня тут парижане всё же являются фаворитами.

«Милан» сейчас вышел на небольшую серию без побед. Уже в четырёх матчах во всех турнирах клуб не может добыть победу. Помимо проигрыша парижанам в 3-м туре ЛЧ (0:3), подопечные Пиоли также потерпели неудачи в Серии А — 0:1 с «Ювентусом», 2:2 с «Наполи» и 0:1 с «Удинезе». Исход последнего матча особенно удивляет. Хотя, возможно, коллектив в мыслях был уже в ответном матче с «ПСЖ».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дело в том, что «Милан» близок к тому, чтобы потерять шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Он уже и так отстаёт от соперников в группе на четыре и два очка. Проиграв сегодня, миланцы могут ещё сильнее увеличить отставание.

А вот «ПСЖ» пока и лидирует в их квартете. Да, для многократного чемпиона Франции пока ничего не решено — «Ньюкасл» с «Боруссией» отстают от него всего на два очка. Так что подопечные Энрике сейчас будут настраиваться на победу.

В отличие от «Милана», парижане идут на серии побед из пяти игр во всех турнирах. В атаке клуб сейчас просто не остановить — он во всех пяти противостояниях отличался по три раза.

Да, на «Сан-Сиро» представителю Франции будет тяжело выиграть. Однако состав у «ПСЖ» остаётся довольно сильным, да и тренерские идеи Энрике начали работать. «Милан» же сейчас находится совсем не в той форме, чтобы навязывать борьбу такому сопернику», — сказал Павлюченко.