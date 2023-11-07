«Салават Юлаев» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сочи».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.65.

«Только мы начали гладить «Салават» по шёрстке, восхищаться его последними результатами и водить вокруг него праздничные хороводы, как сразу же ему прилетели три шайбы от «Нефтехимика» в отдельно взятом первом периоде. Причём дома. Причём «Салават» даже толком мяукнуть не успел.

Очевидно, что таким образом уфимцы пытались распределить силы на две игры, которые они проводят в течение 24 часов. Вполне возможно, попытались взять «Нефтехимик» малой кровью. В итоге и сил больше потратили, и почти отыгрались с 0:4 до 3:4, но очков набрали – ноль. А впереди матч с сочинцами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Между прочим, играют с южанами «юлаевцы» достаточно тяжело, и по статистике личных встреч там практически равенство. По текущей статистике 66,7 процента домашних очков «Салавата» будут биться с 54,5 процента гостевых очков сочинцев – тоже не бог весть какая разница. А для уфимцев это будет второй матч подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую не слишком голевой матч с тоталом, который не превысит 6.5. По итогам этого матча, баю, «Салават» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.