«Салават Юлаев» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сочи».
Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.65.
«Только мы начали гладить «Салават» по шёрстке, восхищаться его последними результатами и водить вокруг него праздничные хороводы, как сразу же ему прилетели три шайбы от «Нефтехимика» в отдельно взятом первом периоде. Причём дома. Причём «Салават» даже толком мяукнуть не успел.
Очевидно, что таким образом уфимцы пытались распределить силы на две игры, которые они проводят в течение 24 часов. Вполне возможно, попытались взять «Нефтехимик» малой кровью. В итоге и сил больше потратили, и почти отыгрались с 0:4 до 3:4, но очков набрали – ноль. А впереди матч с сочинцами.
Между прочим, играют с южанами «юлаевцы» достаточно тяжело, и по статистике личных встреч там практически равенство. По текущей статистике 66,7 процента домашних очков «Салавата» будут биться с 54,5 процента гостевых очков сочинцев – тоже не бог весть какая разница. А для уфимцев это будет второй матч подряд.
Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую не слишком голевой матч с тоталом, который не превысит 6.5. По итогам этого матча, баю, «Салават» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.