ЦСКА — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Трактор».

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 5.5 за 1.80.

«Вот казалось бы, что ЦСКА окончательно проснулся. До пика формы, конечно, как до Пекина на четвереньках, но армейцы хотя бы спать перестали. А главное, начали регулярно набирать очки. И тут – бац, матч с «Ладой», и ЦСКА подаёт признаки жизни только при счёте 0:4. И ведь практически отыгрались, не хватило времени, да «Лада» вцепилась в результат, как кошка в занавеску, что оторвать можно только вместе с занавеской. И нет двух очков, которые москвичам в нынешней ситуации точно бы не помешали.

И совершенно непонятно, как ЦСКА будет играть дальше, с тем же «Трактором», который быстрее всех не бежит, сильнее всех не бросает. Тем не менее с новым тренером весь подобрался, посерьёзнел, повзрослел. И теперь добывает очки в промышленных количествах, имея действующую серию из пяти побед подряд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По статистике личных встреч, понятное дело, у ЦСКА преимущество в два с половиной раза по количеству побед в междусобойчиках. По текущей статистике 53,3 процента домашних очков ЦСКА принимают 50 процентов гостевых очков «Трактора». «Разницы потенциалов» практически нет, что вроде бы должно намекать на бескомпромиссность предстоящего сражения и равенство сил. Но что-то тут не так…

Попробую спрогнозировать достаточно «низовой» матч, хоть челябинцы сейчас и раздухарились. То есть тотал не превысит 5.5. А по итогам матча хозяева, сиречь ЦСКА, наберут в этом матче минимум одно очко, то есть не проиграют «Трактору» в основное время», — сказал Лебедев.