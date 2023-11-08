«Реал» Мадрид — «Брага»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Брага».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.65.

«В первом матче в Португалии «Реал» с большим трудом, но всё же сумел выиграть у «Браги» (2:1). «Брага» очень неуступчивая команда, часто забивает. «Реалу» будет непросто.

То, что произошло в дерби против «Райо Вальекано», не поддаётся какому-то объяснению. «Реал» создал много моментов, но забить не сумел. Как всегда, атаковал Беллингем. Хоселу имел шанс забить, а Винисиус даже забил, но гол не засчитали. Вполне вероятно, что всё, что не залетело в ворота «Райо», залетит в ворота «Браги».

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«Реала» сейчас хорошо выглядит в целом, неплохо двигается. Матч домашний, а у «Реала» девять очков, поэтому по большому счёту это игра за первое место. Дальше будет встреча с «Наполи», который, наверное, также пройдёт дальше, а «Брага» и «Унион» поборются за место в Лиге Европы.

Думаю, что какая-то компенсация «Реалу» за нереализованные моменты в игре с «Райо» должна прийти. Думаю, что «Реал» выиграет с разницей минимум в два мяча, поэтому берём победу мадридцев с форой (-1,5). Можно за более высокий коэффициент взять и победу «Реала» с форой (-2). Надо признать, что по классу команды просто несопоставимы», — сказал Генич.

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