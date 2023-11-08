«Арсенал» — «Севилья»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

8 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Севилья». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Арсенал» на выходных потерпел неприятное поражение от «Ньюкасла», да ещё с пропущенным скандальным голом. Конечно, команда Микеля Артеты хочет реабилитироваться в глазах болельщиков. Тем более что в Лиге чемпионов уже тоже случилось поражение от «Ланса». Нужно набирать очки, чтобы гарантировать выход в плей-офф. Что до «Севильи», то эта команда пока привыкает к новому тренеру Диего Алонсо. В игре видны изменения, но качественного скачка пока не случилось. Кто победит в матче Лиги чемпионов?

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