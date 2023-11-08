«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 8 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Бенфика» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «Реал Сосьедад» забьёт в первом тайме за 1.95.

«В среду «Реал Сосьедад» будет принимать «Бенфику». «Бенфику», которая просто чудовищно играет в этом групповом этапе. В отличие от прошлого сезона, «Бенфика» 0 очков имеет и ни одного мяча не забила, она на последнем месте. Ну, ещё может «Бенфика» зацепиться за Лигу Европы, ещё даже, кстати, может зацепиться и за выход из группы. Сделать это будет категорически тяжело, потому что в трёх играх надо одерживать три победы. Но соперники очень непростые. «Интер» сейчас в хорошей форме. «Реал Сосьедад», даже несмотря на поражение в домашней игре против «Барселоны», смотрелся очень убедительно, и просто подвела реализация, особенно это касается первого тайма. «Реал Сосьедад» в хорошем функциональном состоянии, команда хорошо двигается. Я не беру кубковую игру, там явно была недооценка соперника, да и не самые простые условия для игры, плюс неосновной состав.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В группе «Реал Сосьедад» делит с «Интером» первое место — по семь очков команды имеют. Здесь домашний статус встречи, Лига чемпионов, соперник вполне подходящий… Агрессивное начало жду от «Реала Сосьедад», поэтому рекомендовал бы рассмотреть вариант «гол «Реала Сосьедад» в 1-м тайме» за 1.95. «Бенфике» отсиживаться в обороне нет смысла. «Реал Сосьедад» может на этом подловить. Плюс прессингует команда Альгуасиля очень здорово», — сказал Генич.