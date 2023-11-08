«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Бенфика» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.75.

«Мне кажется, «Бенфика» уже надломлена. После хорошей Лиги чемпионов в прошлом сезоне сейчас провал. Три поражения потерпели, в том числе дома от «Зальцбурга» и «Сосьедада», ни одного мяча не забили. Даже как-то не верится в это. По игре-то лиссабонцы не так плохи, но результаты почти не оставляют шансов на проход в плей-офф. Тем более играть против «Реала Сосьедад» в гостях – тяжелейшее испытание. Атмосфера там невероятная. После ремонта стадион стал ещё более громким.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Баски с семью очками чувствуют себя максимально комфортно. Им ещё дома принимать «Зальцбург», но можно и сейчас все вопросы закрыть. Не повезло в чемпионате в последнем туре с «Барселоной». Хороший матч провёл «Сосьедад», создал много моментов, особенно в первой половине. А в итоге пропустили перед самым финальным свистком.

Думаю, здесь «Сосьедаду» должно повезти. Болельщики погонят, и они своё реализуют. «Бенфике» психологически будет тяжело настроиться. Я ставлю на хозяев», — сказал Титов.