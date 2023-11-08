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«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Испании

«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Бенфика» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.75.

«Мне кажется, «Бенфика» уже надломлена. После хорошей Лиги чемпионов в прошлом сезоне сейчас провал. Три поражения потерпели, в том числе дома от «Зальцбурга» и «Сосьедада», ни одного мяча не забили. Даже как-то не верится в это. По игре-то лиссабонцы не так плохи, но результаты почти не оставляют шансов на проход в плей-офф. Тем более играть против «Реала Сосьедад» в гостях – тяжелейшее испытание. Атмосфера там невероятная. После ремонта стадион стал ещё более громким.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Баски с семью очками чувствуют себя максимально комфортно. Им ещё дома принимать «Зальцбург», но можно и сейчас все вопросы закрыть. Не повезло в чемпионате в последнем туре с «Барселоной». Хороший матч провёл «Сосьедад», создал много моментов, особенно в первой половине. А в итоге пропустили перед самым финальным свистком.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, здесь «Сосьедаду» должно повезти. Болельщики погонят, и они своё реализуют. «Бенфике» психологически будет тяжело настроиться. Я ставлю на хозяев», — сказал Титов.

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