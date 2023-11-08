«Арсенал» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового раунда Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Севилья».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.40.

«У «Арсенала» шесть очков, у «Севильи» – два. Но сейчас «канониры» находятся не в лучшем состоянии. Они неудачно проводят последние игры. Потерпели два поражения. Практически ничего не получалось у команды в атаке в отсутствие лидеров.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что и в этом матче голы будут даваться команде с большим трудом. «Севилья» – проверенный еврокубковый боец. Да, она находится в нижней части таблицы в Ла Лиге. Но в еврокубках команда всегда может прибавить и выжать всё, что есть», — сказал Мор.